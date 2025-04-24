منتج فيلم استنتساخ: قدّمنا تجربة تحترم عقل المشاهد

قال المنتج أحمد بجة، إن فيلم «استنساخ» تجربة مختلفة وجديدة على الجمهور والمشاهد المصرى، وكذلك على بطل العمل الفنان سامح حسين، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى يتطلب مناقشة عميقة لكشف مدى خطورته، وما يمكن أن يُسبّبه فى المستقبل.

وعن عدم طرح فيلم «استنساخ» فى موسم أفلام عيد الفطر، قال: «نوعية هذا العمل لا تناسب العيد، ولكنه عمل يناقش موضوع وقضية تحتاج إلى توقيت مناسب، ليشاهده الجمهور باستمتاع، ولكن هناك نوعية أخرى يُطلق عليهـا أفلام العيد، وهى تميل أكثر إلى الضحك والكوميديا والأغنية، وكذلك الأعمال الفنية التى يشاهدها الجمهور ليُحسّن مزاجه».

وعن سبب تكلفة الإنتاج الكبيرة للفيلم، قال إن الهدف كان تقديم عمل مهم يحترم عقلية المشاهد وينال إعجابه، ولذلك فتكلفة الإنتاج لم تُشكل عائقاً، المهم هو أن تصل الرسالة إلى المشاهد ويستمتع بالعمل. وعن أزمة إلغاء العرض الخاص بالفيلم أول مرة، وتعطل استخراج تصريحه من الرقابة.

وقال: «حتى هذه اللحظة لم أعرف سبب تعطل استخراج التصريح، وكنا منذ الصباح الباكر فى دار العرض، وليس بعد مواعيد العمل الرسمية، ولكننا حصلنا عليه ثانى يوم مباشرة وتم عرض العمل فى دور العرض».