موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 20205 في القاهرة والمحافظات

يحرص الكثيرون على صلاة الجمعة في المساجد وخضور الخطبة، ومع تطبيق التوقيت الصيفي تتغير مواقيت الصلاة، لذا نستعرض موعد صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي الذي يطبق الليلة الموافق 25-4-2025، وفق ما حددته الهيئة العامة للمساحة.

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

يأتي موعد صلاة غدا الجمعة 25-4-2025 في القاهرة والمحافظات وفق ما حددته الهية العامة للمساحة مع تطبيق التوقيت الصيفي، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:53 مساءًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 2:58 مساءًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا الساعة 12:54 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:54 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:55 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12:47 مساءًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان الساعة 12:46 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة الساعة 12:52 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق الساعة 12:52 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:53 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة12:51 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان الساعة 12:46 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:49 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:51 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:41 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:54 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بلطيم الساعة 12:54 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في رأس غارب الساعة 12:45 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الضبعة الساعة 1:4 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 1:2 صباحًا.