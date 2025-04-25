الرئيس السيسي: الشعب المصري أثبت بإدراكه لحجم التحديات أنه جبهة داخلية متماسكة

الرئيس السيسي: الشعب المصري أثبت بإدراكه لحجم التحديات أنه جبهة داخلية متماسكة

الرئيس السيسي: الشعب المصري أثبت بإدراكه لحجم التحديات أنه جبهة داخلية متماسكة

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الشعب المصري الكريم أثبت برؤيته الواعية وإدراكه العميق لحجم التحديات التي تواجه مصر والمنطقة أنه جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب والتأثير، وأن الوطن في أيديه وبوعيه وفطنته محفوظ إلى يوم الدين.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء: «في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، تستمر الحرب في قطاع غزة لتدمر الأخضر واليابس، وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ».

وتابع: «منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية ورافضا بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم».

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