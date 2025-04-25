الرئيس السيسي: ستبقى مصر بوحدة شعبها وبسالة جيشها ترعى الحق وترفض الظلم

كتب - شريف سليمان

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ تحرير سيناء كما كان واجبا مقدسا، فإن السعي الحثيث لتحقيق التنمية في مصر واجب مقدس أيضا، متابعا: «نشهد اليوم جهودا غير مسبوقة تمتد عبر كل ربوع مصر لتحقيق نهضة شاملة وبناء مصر الحديثة بالشكل الذي تستحقه».

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء: «حري بنا الوقوف وقفة إجلال وإكبار أمام شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعا عن المواطنين، وستبقى مصر بوحدة شعبها وبسالة جيشها ورعاية ربها رافعة الرأس عزيزة النفس شديدة البأس ترعى الحق وترفض الظلم».

واختتم: «كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان ورفعة وتقدم ودائما وأبدا وبالله، تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر».