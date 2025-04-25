الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نجدد العهد على حماية الوطن ومقدراته

كتب: شريف سليمان

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى شعب مصر في ذكرى تحرير سيناء، مجددا العهد على مواصلة البناء وحماية تراب الوطن.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، أتوجّه بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، مجددا العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، والحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدا على الله تعالى، ومرتكزا على وحدة المواطنين، ووعيهم بحجم التحديات، ودائماً أبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».