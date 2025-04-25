شيخ مشايخ سيناء: ذكرى تحرير أرض الفيروز يوم عظيم وذكرى تخلد تضحيات الشهداء

كبتت: أية محسن

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن تحرير سيناء حدثًا تاريخيًا عظيمًا في وجدان المصريين، مؤكدا على أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى للاحتفال، بل هو تجسيد للكرامة والوطنية والتضحيات التي قدمها أبناء سيناء من رجال ونساء في سبيل تحرير أراضيهم.

وأشار الشيخ «الخرافين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إلى أن ذكرى تحرير سيناء يمثل درجة عظيمة جدًا لأنه لا يوجد شيء أثمن من تحرير الأرض، مضيفًا أن هذه الأرض هي التي روى ترابها دماء الشهداء الذين فقدوا فلذة أكبادهم وهم يدافعون عن هذه الأرض، مؤكدا على أن هذه الكلمات تُجسد أسمى معاني التضحية والفداء التي قدمها أبناء سيناء، سواء في فترة حرب الاستنزاف أو أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه الشيخ الخرافين في هذه المناسبة بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد وزير الدفاع، وكذلك القوات المسلحة المصرية التي كان لها الدور الكبير في استعادة سيناء من براثن الاحتلال، وقال «السيناوية قاموا بدور عظيم في جمع المعلومات عن العدو الإسرائيلي، ونحن نعتز بهذا الدور الذي قدمناه جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة رجالًا ونساءً في سبيل رفعة هذا الوطن».

وأضاف الشيخ عيسى الخرافين: نحن نبلغ أولادنا بما فعلنا لأننا نريد هذا أن يتورثه أبناؤنا، حتى يعرف الجميع دورهم في هذه الملحمة الوطنية الكبرى، كما أن هذه الكلمات تشدد على أهمية نقل قصة الأجداد للأجيال الجديدة، لتظل ذكرى تحرير سيناء حية في قلوب المصريين ولتظل الأجيال القادمة تفتخر بتضحيات من سبقوهم في سبيل الوطن.

