السيدة انتصار السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل

وجهت السيدة انتصار السيسي التحية إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل».

وأضافت: «كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه.. تحيا مصر».