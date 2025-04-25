5 نصائح للتأقلم مع التوقيت الصيفي الجديد.. استيقظ في مواعيد ثابتة

مع بداية العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة، يعاني كثيرون من اضطرابات في النوم والشعور بالإرهاق والتوتر، وهو أمر طبيعي نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، لكن يمكنك تجاوز هذه المرحلة بسلاسة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على التكيف بسرعة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نصائح للتأقلم مع التوقيت الصيفي وفقًا لموقع تايمز أوف إنديا.

نصائح للتأقلم مع التوقيت الصيفي

1- غير مواعيد نومك تدريجيًا بتقديم وقت النوم والاستيقاظ 15 دقيقة.

2- التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر يساعد الضوء الطبيعي، خاصة في ساعات الصباح الأولى، على إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم، لذا احرص على فتح النوافذ أو الخروج قليلًا إلى الهواء الطلق فور الاستيقاظ.

3- تجنب الكافيين في المساء وتناول المشروبات المنبهة مثل القهوة أو الشاي في الساعات المسائية يؤثر سلبًا على جودة النوم، ويفضل التوقف عن تناولها قبل النوم بست ساعات على الأقل.

4- حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة لأن الانتظام في النوم، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، يدعم توازن الساعة الداخلية ويساعدك على الاستيقاظ بنشاط وتفادي الشعور بالكسل.

5- مارس أنشطة مهدّئة قبل النوم قبل موعد النوم بنصف ساعة، ويستحسن الابتعاد عن الشاشات ومصادر التوتر، ويمكنك الاسترخاء من خلال القراءة، أو الاستحمام بماء دافئ، أو ممارسة تمارين تنفس بسيطة.