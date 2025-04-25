مدينة شبابية ورياضية لخدمة أهالي العريش.. المشروعات التنموية في سيناء لا تتوقف

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز من شمال سيناء، إن الدولة تواصل تنفيذ خطة تنموية طموحة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها قطاع الشباب والرياضة.

مساحة المدينة الشبابية بالعريش 64 ألف متر

وأوضح عادل، أن المدينة الشبابية والرياضية بالعريش تُعد أحد أبرز المشروعات المنفذة ضمن هذه الخطة، مشيرًا إلى أن المدينة تقع على مساحة تبلغ 64 ألف متر مربع، وتضم 94 وحدة فندقية بسعة 384 سريرًا، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل مطاعم، ومنافذ بيع ومرافق ترفيهية ورياضية.

ونوه إلى أن المدينة تستهدف كل الفئات العمرية، وليس الشباب فقط، حيث تم تزويدها بمنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وقاعات للمؤتمرات تتسع لأكثر من 500 فرد، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة البدنية والتدريبية، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز المشاركة المجتمعية.

رؤية الدولة لإحياء التنمية في سيناء

وأكد مراسل قناة إكسترا نيوز، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لإحياء التنمية في سيناء، بعد نجاحها في دحر الإرهاب واستعادة الأمن، مشددًا على أن جهود التعمير لا تتوقف عند المشروعات الرياضية، بل تمتد لتشمل التعليم، والصحة، وتحلية المياه، والبنية التحتية.