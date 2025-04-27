سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-4-2025

سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-4-2025

سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-4-2025

كشفت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في مصر تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، إذ تداول سعر الجرام عيار 21 عند 4773 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 4773 جنيها للشراء، مقابل 4753 جنيها للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن إلى 5455 جنيها للشراء، و5431 جنيها للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 5000 جنيه للشراء، مقابل 4979 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 4091 جنيه للشراء، مقابل 4074 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة إلى 3182 جنيهات للشراء، مقابل 3171 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 38 ألفا و184جنيها للشراء، و38 ألفا و164 جنيها للبيع.

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