أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 27-4-2025

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 27-4-2025 تحديثًا جديدًا مع بداية التعاملات الصباحية لمختلف الأنواع، إذ سجل سعر كيلو الطماطم للجملة اليوم بين 4 الى سعر 10 جنيهات، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

ومن خلال السطور التالية نستعرض آخر التحديثات الخاصة بأسعار الخضراوات اليوم الأحد، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لسوق العبور، والتي جاءت تفاصيلها كما يلي:

- تراوحت أسعار الطماطم بين 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- تراوحت أسعار البطاطس بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- تراوحت أسعار البصل الأبيض بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- تراوحت أسعار البصل الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- تراوحت أسعار الكوسة بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار الفاصوليا بين 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- تراوحت أسعار الخيار البلدي بين 8 و11 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار البسلة بين 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار السبانخ بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار القلقاس بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار الثوم بين 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- تراوحت أسعار البنجر بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.