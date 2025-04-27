«الأرصاد»: منخفض صحراوي حاد يضرب البلاد.. ورياح مثيرة للرمال في 14 محافظة

كتبت: انتصار الغيطاني

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغير واضح في حالة الطقس الأيام المقبلة، خاصة منتصف الأسبوع الجاري، بسبب نشاط سريع للرياح الجنوبية الغربية على الصحراء الغربية للبلاد، يعمل على خفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق المختلفة.

منخفض صحراوي حاد

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حالة من عدم الاستقرار والاضطربات الجوية في طقس الأربعاء المقبل، بسبب نشاط قوي لرياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة، الناتجة عن منخفض صحراوي حاد قادم من الصحراء الغربية للبلاد، حيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة وانخفاض معدلات الرؤية الأفقية على جميع الطرق السريعة والمناطق المفتوحة في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الوادي الجديدة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج».

ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد الجوية أن الاضطرابات الجوية المتوقعة تشمل ارتفاع قيم الحرارة العظمى بين 4 لـ6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة على مدار اليوم، تنخفض بنحو 8 درجات مع بداية ساعات المساء.

أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة

كما أوضحت أنه من المتوقع أن تشهد محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتفاوت الشدة، نتيجة تعرض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري لتأثير منخفض جوي ممطر قادم على مسطح البحر المتوسط، يزيد من حالة عدم الاستقرار.