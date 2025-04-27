ميناء القاهرة الجوي يعلن الانتهاء من تركيب لوحات إرشادية جديدة بمطار القاهرة

ميناء القاهرة الجوي يعلن الانتهاء من تركيب لوحات إرشادية جديدة بمطار القاهرة

ميناء القاهرة الجوي يعلن الانتهاء من تركيب لوحات إرشادية جديدة بمطار القاهرة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان لها، تحديث اللوحات الإرشادية لتسهيل حركة المسافرين وتوجيههم بشكل فعال للتنقل بدون عناء للطرق المؤدية لمباني الركاب وداخل الصالات ومناطق الانتظار والخدمات الأخرى، لمنع تكدس الركاب خاصةً في فترات الذروة، من خلال توفير معلومات حول الوجهات والخدمات لتوفير الوقت والجهد للمترددين على مطار القاهرة في الوصول إلي مقاصدهم في أقل وقت، بالإضافة إلى التغيرات في الخدمات والمرافق والتي من شأنها تقديم تجربة سفر متميزة للركاب وفقًا للمعايير الدولية للأيكاو ومعايير السلامه للأيزو.

لإنتهاء من تركيب لوحات إرشادية جديدة بمطار القاهرة الدولي

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