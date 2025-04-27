باحث سياسي: وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة غير مقبول إسرائيليا

باحث سياسي: وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة غير مقبول إسرائيليا

باحث سياسي: وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة غير مقبول إسرائيليا

كتبت: رشا فؤاد

قال الدكتور خليل أبو كرش الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ هناك محاولات وضغوط من أجل الوصول إلى صفقة بين حركة حماس وإسرائيل، موضحا أن الزيارة التي قام بها وفد حماس إلى القاهرة تأتي في هذا السياق.

الانسحاب من غزة غير مقبول إسرائيليا

وأضاف «أبو كرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المعضلات في هذه الصفقة ما زالت قائمة وقوية، بمعنى أن فكرة الصفقة الشاملة التي تطرحها حماس غير مقبولة إسرائيليا، كما أن وقف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من قطاع غزة تعتبر قضايا غير مطروحة في الطرف الإسرائيلي، إذ يريدوا الذهاب إلى صفقة تهدئة جزئية لأيام والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الرهائن الإسرائيلية.

وتابع: «حماس فقدت العديد من أوراق القوة خلال الأسابيع الأخيرة وبقي لديها ورقة الرهائن التي لم تعد مؤثرة على جدار الحكومة والائتلاف وحتى على الشارع الإسرائيلي، لكن هناك جهود مهمة تُبذل من الوسطاء خاصة من الجانب المصري الذي يحاول اختراق هذا الجدار نحو الوصول إلى صفقة تنهي كل حالة الحرب في قطاع غزة».

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