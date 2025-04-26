16 شهيدًا وعشرات المفقودين في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

16 شهيدًا وعشرات المفقودين في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

16 شهيدًا وعشرات المفقودين في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

كتبت: أية محسن

تصاعدت وتيرة الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيًا، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع، بحسب مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، يوسف أبو كويك.

وأوضح «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الغارات بدأت منذ فجر اليوم، واستهدفت بشكل مكثف المناطق الشرقية الشمالية لقطاع غزة، حيث تتمركز الآليات والمدفعية الإسرائيلية على طول التخوم، وتزامنت هذه العمليات مع عملية عسكرية أوسع نطاقًا في مدينة رفح جنوب القطاع.

استشهاد 10 أشخاص

وأضاف أنه تم استهداف منزل بمنطقة الصابرة، مما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص، وسط أنباء عن وجود نحو 20 مفقودًا تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن هذا العدد قد يرتفع بسبب الكثافة السكانية العالية في المنازل التي نزح إليها سكان من المناطق الحدودية، نتيجة استمرار العدوان.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن طواقم الدفاع المدني تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، باستخدام معدات بسيطة في ظل الدمار الهائل، في محاولة لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة تحت الأنقاض، بمساعدة الأهالي الذين يشاركون في جهود الإنقاذ رغم المخاطر، مضيفًا: «بمخيم الشاطئ، استهدفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية، ما أدى إلى استشهاد 3 من أفراد عائلة واحدة، بالإضافة إلى شهيدين آخرين من المنطقة الشمالية في قطاع غزة».

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