سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في سوق الصاغة والمحلات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في محال الذهب حالة من الاستقرار، لتسجل قيمته في السوق 38 ألفًا و184 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

وبلغ سعر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات عيار 21 مبلغ 38 ألفًا و184 جنيهًا للشراء و38 ألفا و164 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر 5 آلاف و455 جنيها للشراء، و5 آلاف و431 جنيهًا للبيع، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة نحو 4 آلاف و773 جنيها للشراء، و4 آلاف و753 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22

تحدد سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوى 5000 جنيه للجرام، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4773 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4091 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية.