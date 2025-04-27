سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في سوق الصاغة والمحلات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في سوق الصاغة والمحلات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في سوق الصاغة والمحلات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27-4-2025 في محال الذهب حالة من الاستقرار، لتسجل قيمته في السوق 38 ألفًا و184 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

وبلغ سعر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات عيار 21 مبلغ 38 ألفًا و184 جنيهًا للشراء و38 ألفا و164 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر 5 آلاف و455 جنيها للشراء، و5 آلاف و431 جنيهًا للبيع، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة نحو 4 آلاف و773 جنيها للشراء، و4 آلاف و753 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22

تحدد سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوى 5000 جنيه للجرام، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4773 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4091 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا