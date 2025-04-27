أحمد موسى: مصر قادرة على حماية أمنها القومي.. وقناة السويس مشروع وطني خالص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن ترضخ لأي طرف، موضحا أن الرئيس مبارك رفض طلب أمريكا إقامة قاعدة عسكرية في الأقصر.

مصر قادرة على حماية أمنها القومي



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تحتاج إلى حماية أحد وقادرة على حماية أمنها القومي.



ولفت أحمد موسى إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض منذ 2017 إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر، موضحا أن السيد الرئيس رفض أمورا كثيرة منها ما هو معلن وما هو غير معلن «محدش هياخد حاجة من مصر ومخطط التهجير لن يتم».

قناة السويس مشروع وطني خالص



وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الدور المصري في أي مرحلة وأي قضية، موضحا أن قناة السويس مشروع وطني خالص ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها وهناك استثمارات ضخمة قادمة في المنطقة الاقتصادية للقناة.



وواصل الإعلامي أحمد موسى أن قناة السويس تظل كما هي أهم شريان ملاحي على مستوى العالم وأقصر ممر والأكثر أمانا للملاحة الدولية.