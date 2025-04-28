حدث ليلا: استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي.. وغارات أمريكية على صعدة اليمنية

كتب-حسن رمضان

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها القصف الإسرائيلي والأمريكي على قطاع غزة واليمن، الذي أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا في غزة و8 آخرين في اليمن.

قصف إسرائيلي على منزلين في مدينتي جباليا وغزة

وفي الساعات الأولى من اليوم الاثنين، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلين في مدينتي جباليا وغزة، ضمن عدوانها المستمر على القطاع منذ استئناف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة القصف على القطاع في 18 مارس الماضي، القصف الإسرائيلي الجديد على المنزلين في مدينتي جباليا وغزة، أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا، كما أُصيب آخرون.

استشهاد أكثر من 18.000 طفل فلسطيني في غزة

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من جانبها، قال إن أكثر من 65% من الشهداء في غزة هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن، موضحا في بيان، وفق وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت جريمة قتل بحق أكثر من 18.000 طفل، وأكثر من 12.400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2.180 عائلة فلسطينية، وأباد أكثر من 5.070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

المكتب الحكومي، أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قضت على أكثر من 1.400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، مضيفة أن أكثر من 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما استشهد 212 صحفياً وأكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

كما استشهد أكثر من 13.000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً،كما استشهد الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.

7 غارات أمريكية على اليمن.. ووقوع وفيات

وفي اليمن، شن الطيران الأمريكي، 7 غارات جوية على مناطق في اليمن، ووفق وسائل إعلام يمنية، استهدفت الغارات الأمريكية، محافظة صعدة شمال غربي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث والجبل الأسود في مديرية حرف سفيان، ومديرية سفيان بمحافظة عمران.

نحو 1000 غارة أمريكية على اليمن منذ 15 مارس الماضي

وسائل إعلام بينها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، من جانبها، قالت إن الغارات الأمريكية، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون.ومنذ 15 مارس الماضي، شنت الولايات المتحدة نحو 1000 غارة على اليمن، أسفرت عن مقتل 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.