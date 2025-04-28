القليوبية توقع عقد تأجير وحق انتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة لصالح شركة خاصة

كتب - حسن صالح :

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة مائدة بمدينة الخانكة، وذلك بين محافظة القليوبية وإحدى الشركات الخاصة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية وخدمة المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

مشاركة القطاع الخاص في إدارة عدد من المشروعات

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة بتلك المشروعات، إضافة إلى حسن إدارتها وتشغيلها.

توفير الخدمات البيطرية للمربين

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن خالص تقديره لدعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتواصلها الدائم لحل كل المشكلات المتعلقة بالمحافظة، معرباً عن سعادته بتوقيع عقد مشروع البيض لتحقيق قيمة مضافة للمحافظة حيث أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.