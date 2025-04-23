محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة ويوفر لها دعما ماليا بمشروع صغير 

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة ويوفر لها دعما ماليا بمشروع صغير 

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة ويوفر لها دعما ماليا بمشروع صغير 

كتب - حسن صالح

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشكل فوري لاستغاثة سيدة من أبناء المحافظة تعاني من ظروف معيشية صعبة بالتنسيق مع جمعية الأورمان الرائدة في مجال العمل الخيري والمجتمعي، ووجه المحافظ بتوفير مبلغ مالي عاجل للسيدة لمساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وتأسيس مشروع متناهي الصغر يمكنها من خلاله توفير مصدر دخل ثابت يعينها على تربية أبنائها الستة ورعاية زوجها المريض طريح الفراش.


وقد قامت إدارة التواصل المجتمعي بالمحافظة، برئاسة ولاء صلاح الدين، بدور محوري في سرعة الاستجابة لحالة السيدة والتنسيق مع جمعية الأورمان لتقديم الدعم اللازم في أقرب وقت ممكن.

التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني


وأكد المهندس أيمن عطية على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأكثر احتياجًا وتسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم لهم بالتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.

لقاء محافظ القليوبية

انطلاق نحو حياة أفضل


من جانبها، أعربت السيدة عن خالص شكرها وتقديرها إلى محافظ القليوبية على هذه اللفتة الإنسانية والاستجابة السريعة، مؤكدة أن هذا الدعم سيمثل نقطة انطلاق جديدة لها ولأسرتها نحو حياة أفضل.

لقاء محافظ القليوبية

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