محافظ القليوبية يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين وحلها في أقرب وقت

محافظ القليوبية يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين وحلها في أقرب وقت

محافظ القليوبية يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين وحلها في أقرب وقت

كتب - حسن صالح :

ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التي يعقدها في مختلف مدن المحافظة، استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حشدًا من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

لقاء محافظ القليوبية

استمع محافظ القليوبية إلى قضايا متنوعة طرحها الأهالي، شملت قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفردية.

لقاء محافظ القليوبية

فحص الشكاوى المقدمة

ووجّه المهندس أيمن عطية المسؤولين التنفيذيين المرافقين له خلال اللقاء، بسرعة فحص الشكاوى المقدمة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في إطار الموارد المتاحة والقوانين المنظمة.

لقاء محافظ القليوبية

أهمية اللقاءات الدورية

وأشار إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.

لقاء محافظ القليوبية

من جهتهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص محافظ القليوبية على عقد هذه اللقاءات والاستماع إليهم بشكل مباشر، معربين عن أملهم في تحقيق الاستجابة السريعة لمطالبهم.

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