وزير الاتصالات: نعمل على تعميم المنظومة العقارية الجديدة في جميع المحافظات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الارتكاز على تكنولوجيا المعلومات ومختلف التقنيات الحديثة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تقبل عليها كل دول العالم وأصبحت محل اتفاق بين كل المجتمعات.

وأضاف «طلعت»، على هامش افتتاح الدورة السابعة من قمة fdc، أن الرقم القومي العقاري قد وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ وعلى قانون الرقم القومي العقاري، مشيرا إلى أهمية هذا القانون حيث كان لدينا في مصر ولا يزال تحد قائم في تكرارية أسماء الشوارع وصعوبة واستحالة في بعض الأحيان تفرد عناوين العقارات المختلفة بمختلف استخداماتها وكان هذا الأمر ينتج ازدواجية تستخدم في بعض الأحيان في ممارسات تحايلية وغير قانونية، لذلك آثرنا أن ننتج منظومة لكل عقار أيا كان استخدامه أو نوعه أو حجمه أو مساحته أي كل عقار مستقل له رقم عقاري متفرد على نفس الرقم الخاص بالمواطنين ونستخدمه واعتدنا عليه والهدف أن يكون هناك رقم محدد يمكنا من التعامل مع كل عقار وتداولها دون التعرض لأي ممارسات احتيالية.

الأرقام العقارية مطبوعة على إيصالات الكهرباء

وأكد أنه يجري حاليا العمل مع الجهات ذات الصلة بالموضوع لإنتاج أرقام قومية عقارية لكل العقارات في مختلف أنحاء القطر المصري، مشيرا إلى الانتهاء من 22 محافظة حتى الآن وستكون الأرقام العقارية مطبوعة على إيصالات الكهرباء لمعرفة رقم العقار الخاص به، كما سيكون هناك تطبيق يمكن من خلاله التعرف على الأرقام القومية العقارية الخاصة به، فالقانون ينص على أن الرقم العقاري هو المعرف الوحيد الذي تتعامل به كل أنظمة الدولة وجهاتها ومن ثم نحقق التفرد ونقضي على تكرارية وازدواجية المعايير.

ولفت إلى وجود ارتكاز متنامي على تكنولوجيا المعلومات، حيث إن هذا التطور المتسارع غير المسبوق في مستحدثات التكنولوجيا من ذكاء اصطناعي إلى ذكاء اصطناعي توليدي إلى سلسلة الكتل إلى غيرها من التقنيات الحديثة وما تتيحه من إمكانيات هائلة لمجتمعاتنا إنما يختلط أيضا بضرورة التحوط من أخطار الأمن السيبراني وحتمية اليقظة المستمرة لتطوير المنظومات الدفاعية والأساليب السيبرانية لوقاية وحماية مجتمعاتنا من الأخطار التي أمست تحيط بنا من مختلف الجهات التي تحاول أن تلحق ضررا بمنظوماتنا.