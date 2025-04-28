تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-4-2025 بمحلات الصاغة

أعلنت شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، عن آخر تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-4-2025، في جميع الأعيرة في السوق المحلية، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا واستخدامًا في صناعة المشغولات الذهبية والشبكة.

وتوضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر كما جاءت في التحديث الأخير لسعر الجرام، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية بآخر تحديث

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن إلى 5455 جنيها للشراء، و5431 جنيها للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 4773 جنيها للشراء، مقابل 4753 جنيها للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 4091 جنيها للشراء، مقابل 4074 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة إلى 3182 جنيها للشراء، مقابل 3171 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 38 ألفا و184 جنيها للشراء، و38 ألفا و164 جنيها للبيع.