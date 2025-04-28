جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 في الدقهلية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 في الدقهلية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 في الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 للفصل الدراسي الأول في محافظة الدقهلية والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 18 مايو 2025، وتستمر لمدة تصل لأسبوع وتنتهي 27 مايو 2025.

امتحانات الثانوية الأزهرية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني في الدقهلية

وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الدقهلية الترم الأول 2025، في محافظة الدقهلية وهو كالآتي:

  • يوم الأحد 18 مايو 2025: مادة المستوى الرفيع الأول لمدة ساعة ونصف والمستوى الرفيع الثاني لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الخميس 22 مايو 2025: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف
  • يوم السبت 24 مايو 2025:مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وICT لمدة ساعة ونصف
  • يوم الاثنين 26 مايو 2025: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف
  • يوم الثلاثاء 27 مايو 2025: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف ومادة اللغة الاجنبية لمدة ساعة ونصف

تعليمات محافظ الدقهلية بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا