جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 في الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 للفصل الدراسي الأول في محافظة الدقهلية والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 18 مايو 2025، وتستمر لمدة تصل لأسبوع وتنتهي 27 مايو 2025.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني في الدقهلية

وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الدقهلية الترم الأول 2025، في محافظة الدقهلية وهو كالآتي:

يوم الأحد 18 مايو 2025: مادة المستوى الرفيع الأول لمدة ساعة ونصف والمستوى الرفيع الثاني لمدة ساعة ونصف.

يوم الخميس 22 مايو 2025: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف

يوم السبت 24 مايو 2025:مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وICT لمدة ساعة ونصف

يوم الاثنين 26 مايو 2025: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف

يوم الثلاثاء 27 مايو 2025: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف ومادة اللغة الاجنبية لمدة ساعة ونصف

تعليمات محافظ الدقهلية بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.