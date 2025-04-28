جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية 2025 الترم الثاني، الذي من المقرر لها أن تبدأ يوم 20 مايو، وتستمر حتى 4 يونيو المقبلين

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الدقهلية الترم الثاني 2025

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أن جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي 2025، جاء كالآتي:

  • يوم الثلاثاء 20 مايو 2025: مادة المستوي الرفيع
  • يوم السبت 31 مايو 2025: مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية
  • يوم الأحد 1 يونيه 2025: مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين ومادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين
  • يوم الاثنين 2 يونيه 2025:مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين
  • يوم الثلاثاء 3 يونيه 2025: مادة الهندسة لمدة ساعتين ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين
  • يوم الأربعاء 4 يونيه 2025: مادة العلوم لمدة ساعتين ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة

امتحانات الثانوية العامة

توجيهات محافظ الدقهلية للاستعداد لامتحانات الترم الثاني في الدقهلية 2025

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة إنهاء الاستعدادات والتجهيزات كافة بلجان الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الأجهزة المعنية، ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات المشار إليها.

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