الأرصاد: درجات الحرارة معتدلة اليوم على القاهرة والسواحل.. ومرتفعة في الصعيد

كتبت: انتصار الغيطاني

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية على مدن القناة والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، في حين ترتفع بشكل تدريجي على جنوب سيناء، وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم معتدلة على القاهرة والسواحل

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنَّ الطقس اليوم على القاهرة وشمال البلاد ومحافظات الدلتا، سيكون معتدلًا خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة، في حين تشهد جنوب سيناء والوادي الجديد ومحافظات الصعيد طقس حار خلال ساعات النهار، وشديدة الحرارة خلال فترات الظهيرة، لتأثره بكتل صحراوية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم