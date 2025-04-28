أسعار الفراخ اليوم الاثنين 28-4-2025.. تراجع جديد في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن اليوم حدوث تحديث جديد بتراجع أسعار الفراخ اليوم الاثنين 28-4-2025 داخل بورصة الدواجن والمحلات والأسواق، بعدما أن سجلت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تراجع أسعار مدخلات الإنتاج واستقرار الطلب.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين في بورصة الدواجن والأسواق

ووفق التحديثات الصباحية اليومية التي تعلنها بورصة الدواجن وبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الفراخ اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق، سجلت الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 77 جنيهًا في المزارع بدلا من 78 جنيه أمس، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات ما بين 83 إلى 90 جنيها وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في البورصة والأسواق

واستقر سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الاثنين، خلال التحديث الصباحي، 75 جنيهًا في المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق والمحلات بين 85 إلى 95 جنيهًا وفقا للمناطق السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات 118 جنيهًا في آخر تحديث صباحي.