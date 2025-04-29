أمطار رعدية على القاهرة غدا.. و«الأرصاد» تحذّر: انتبهوا لأنفسكم خارج المنزل

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين من تقلبات الطقس والأحوال الجوية غدا، حيث يضرب البلاد منخفض جوي يؤثر على حالة الطقس وينتج عنه سقوط أمطار رعدية وعاصفة ترابية، ما يستدعي توخي الحذر عند الخروج أو القيادة.

ويؤثر المنخفض الجوي على حالة الطقس وينتج عنه هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة غدا، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل.

أمطار رعدية على القاهرة

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية، سقوط أمطار قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50:60 كيلومترا في الساعة، كما يكون ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

درجات الحرارة الأربعاء 30 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.