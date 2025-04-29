رئيس مركز تغير المناخ: البطيخ المتوافر في الأسواق آمن تمامًا

رئيس مركز تغير المناخ: البطيخ المتوافر في الأسواق آمن تمامًا

رئيس مركز تغير المناخ: البطيخ المتوافر في الأسواق آمن تمامًا

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن البطيخ المتوفر في الأسواق حاليًا آمن تمامًا وتم إنتاجه من خلال زراعة محمية باستخدام أنفاق بلاستيكية في نوفمبر أو ديسمبر لحماية النبات من البرد، موضحًا أن هذه الزراعة تختلف عن الصوب التقليدية، حيث تُعد أنفاقًا منخفضة مغطاة بالبلاستيك، تتيح للمزارع إنتاج فاكهة مبكرة بشكل آمن وطبيعي.

قشرة البطيخ السميكة توفر حماية طبيعية من المبيدات والملوثات

أشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، إلى أن الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخاطر البطيخ لا أساس لها من الصحة وتظلم المزارعين الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة، مؤكدًا أن قشرة البطيخ السميكة توفر حماية طبيعية من المبيدات والملوثات.

العواصف الترابية تؤثر على المحاصيل الزراعية

وحذر فهيم من موجة رياح وأتربة متوقعة، بناءً على تحذيرات الأرصاد، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تؤثر على المحاصيل الزراعية والصحة العامة، موجهًا النصيحة للمزارعين باتباع التعليمات اليومية التي يصدرها مركز معلومات المناخ كإجراء استباقي لمواجهة آثار الطقس المتقلب.

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