«سأحمله مدى الحياة».. صينية تشارك قصة إصابتها بفيروس الهربس لسبب غريب

قصة مؤثرة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي في الصين على نطاق واسع لسيدة من مقاطعة تشجيانج، تزعم أنها أصيبت بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1)، وهو الفيروس المسؤول عن ظهور القروح الباردة حول الفم، نتيجة لاستخدامها ميكروفونًا ملوثًا في إحدى صالات الكاريوكي قبل ثماني سنوات.

كيفية الإصابة بفيروس الهربس

شاركت السيدة - فضلت عدم الكشف عن هويتها - تفاصيل تجربتها عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق «دوين»، النسخة الصينية لتطبيق «تيك توك»، موضحة كيف أنها خلال زيارتها لإحدى صالات الكاريوكي في عام 2017، اندمجت بحماس في الغناء وقرَّبت الميكروفون من فمها بشكل مبالغ فيه، حسبما ورد على موقع «odditycentral».

بعد فترة قليلة، لاحظت المرأة ظهور بثور صغيرة مليئة بالصديد حول منطقة الفم، وعلى الرغم من الألم والحكة المصاحبين لهذه البثور، فإنها لم تولِ الأمر اهتمامًا كبيرًا في البداية، وسرعان ما اختفت الأعراض، لكن المفاجأة كانت في عودة هذه البثور للظهور مرة أخرى بعد أيام قليلة، وهذه المرة، قررت السيدة الخضوع للفحص الطبي، وهناك تلقت تشخيصًا بالإصابة بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول.

حزن شديد يسيطر على السيدة الصينية

وفي حديثها بأسى عبر الفيديو، قالت السيدة: «سأظل حاملة لهذا الفيروس طوال حياتي؛ لا يوجد علاج نهائي له، هناك فقط أدوية لتخفيف الألم المصاحب للطفح الجلدي، ولكن الأعراض ستعاود الظهور بشكل دوري».

وأكدت السيدة في مقطع الفيديو على يقينها بأن مصدر العدوى هو ميكروفون الكاريوكي الملوث، مشيرة إلى أنها لم تعانِ من ظهور بثور الهربس من قبل تلك الواقعة، موضحة أنها تعاني من هذه الإصابة منذ ثماني سنوات، وأن نوبات ظهور القروح الباردة بدأت تتكرر بشكل ملحوظ هذا العام.

إمكانية الإصابة عن طريق لمس سطح ملوث بالفيروس

ورغم الانتشار الواسع لقصة السيدة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد طبي من أطباء الجلد حول صحة هذه الواقعة وملابساتها، ومع ذلك، يشير الأطباء إلى أن الإصابة بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول يمكن أن تحدث بالفعل عن طريق لمس سطح ملوث بالفيروس، مثل ميكروفون تم استخدامه مؤخرًا من قبل شخص مصاب، لا سيما إذا لامست الشفاه هذا السطح مباشرة.

وحسب تأكيد رواد منصات الـ«سوشيال ميديا»، تعد هذه القصة بمثابة تذكير بأهمية النظافة الشخصية والعامة، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الأدوات المشتركة في الأماكن العامة، مثل تنظيف وتطهير الميكروفونات في صالات الكاريوكي بشكل دوري للحد من انتشار الأمراض المعدية.