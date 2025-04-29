باحث سياسي: إسرائيل ترفض التعاون مع محكمة العدل الدولية

كتب- أحمد عبدالقادر

قال زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي، إن الجلسات التي تناقش الوضع الوضع فى قطاع غزة لم تبدأ اليوم وإنما بدأت فى 26 يناير عام 2024، إذ أصدرت المحكمة الدولية أوامر مؤقتة طالبت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وعدم التحريض عليها وتقديم تقرير خلال شهر يوضح الإجراءات المتخذة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لم تلتزم بهذا القرار في 28 مارس 2024.

محكمة العدل تستمر في دراسة القضية الفلسطينية

وأضاف الشاعر خلال مداخلة هاتفية على قناة « القاهرة الإخبارية»، أن محكمة العدل الدولية تستمر في دراسة القضية الفلسطينية مع استمرار الضغط الدولي بناء على الانهيار الإنساني في قطاع غزة، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك مجاعة ودمار شامل ونزوح قسرى واضح تعمل عليه إسرائيل بين الحين والآخر في فلسطين.

اتهام دولة عضوة بالأمم المتحدة بشكل مباشر أمام محمكة العدل

وتابع: «لأول مرة تُتهم دولة عضوة بالأمم المتحدة بشكل مباشر أمام محمكة العدل الدولية بارتكاب هذه الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، وبالتالى بما أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن تتعاون مع المحكمة والقرارات الصادرة ولا تريد أن تنحاز للإرادة الدولية، فلا أحد يمكنه أن يجبر هذه الدولة على الاستماع للقانون الدولي وهذا يهدد الشرعية الدولية بأكملها وليس فقط مجرد قانون يتم اختراقه».