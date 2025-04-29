نجوم مسلسل ظلم المصطبة يكشفون كواليس اختيار الاسم: معبر عن القصة

تحدث نجوم وصناع مسلسل ظلم المصطبة عن كواليس اختيار اسم العمل، ومدى ارتباطه بالحبكة الدرامية والقضية التي يناقشها المسلسل.

قال الفنان إياد نصار، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»، إن الاسم بدا له غريبًا في البداية، لكنه ما إن قرأ النص وفهم سياق الحكاية، حتى زال عنه الاستغراب، موضحًا: «كان في مقترحات لتغيير الاسم، لكن بعد القراءة كلنا تمسكنا به، لأنه فعلاً معبر عن القصة».

الفنانة ريهام عبد الغفور، أكدت أنها شعرت بنفس الانطباع في البداية: «الاسم كان غريب، لكن لما قرأت النص اقتنعت إنه الاسم الأنسب، لأنه مشوق ومختلف، وفعلاً مع تطور الأحداث الجمهور نفسه اقتنع بيه وتقبّله».

من جانبها، أوضحت المنتجة دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن ما جذبها للمسلسل هو ثقله الفني والموضوعي، وعلّقت على توقيت عرضه: «الموضوع تقيل، وما ينفعش يتعرض غير في رمضان، لأن الجمهور بيكون متابع كويس ومستعد لنقاش قضايا مهمة»، مضيفة أن العمل متشعب، وهدفنا توصيل فكرة إن ظلم المصطبة مش عدل، العدل الحقيقي هو عدل المحكمة، ومش عاوزين الست تتظلم بالطريقة دي».