«سيكو سيكو» يحقق 149 مليون جنيه في 4 أسابيع..و«الصفا الثانوية بنات» 19 مليونا

كتبت - هبة أمين:

حقق فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، خلال 4 أسابيع عرض بالسينما نحو 19 مليونا و716 ألفا و139 جنيها، واحتل المركز الثاني لقائمة الأفلام التي طرحت في موسم عيد الفطر الماضي.

وكان المركز الأول من نصيب فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، والذي تجاوزت إيراداته في 4 أسابيع 149 مليون جنيه، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، وأوس أوس، ومحمد ثروت، ولينا صوفيا، وهالة فاخر، وإسماعيل فرغلي، وئام مجدي، وسارة الشامي، وتوانا الجوهري، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمر صلاح.

قصة الصفا الثانوية بنات

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حول الشاب هشام أبو طويلة الذي يكره عالم النساء ولا يعرف عنهن شيئا، ولكن تضعه الظروف في ورطة عندما يجد نفسه مدربا لفريق من الفتيات بإحدى المدارس، وعليه أن يخوض بهن مباراة كرة السلة وتأهيلهن للفوز، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات.