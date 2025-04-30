محافظ القليوبية: سرعة البت في طلبات التصالح ووضع حلول فورية لمشاكل المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمركز ومدينة الخانكة٬ وخصص هذا اللقاء للاستماع إلى شكاوى ومطالب أهالي مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بحضور القيادات التنفيذية المعنية في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

شهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومصطفى عبده طه وكيل وزارة التربية والتعليم، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح ومديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية.

توفير فرص عمل

تناول اللقاء مجموعة متنوعة من المشاكل والطلبات التي تقدم بها المواطنون، وتركزت المناقشات حول توفير فرص عمل للشباب، وتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، واستعراض الفرص المتاحة في القطاع الخاص. ووجه المحافظ المسؤولين بدراسة كافة الطلبات المقدمة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

منصة هامة للتواصل

وفي هذا السياق، أكد محافظ القليوبية على أن هذا اللقاء الأسبوعي يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع. وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لحل مشاكل المواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إليهم وتفاعله مع مطالبهم، معربين عن أملهم في أن تسفر هذه اللقاءات عن حلول ملموسة لمشاكلهم.