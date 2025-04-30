سبب عدم دفن جثمان صبحي عطري رغم مرور 7 أيام على إعلان الوفاة

سبب عدم دفن جثمان صبحي عطري رغم مرور 7 أيام على إعلان الوفاة

سبب عدم دفن جثمان صبحي عطري رغم مرور 7 أيام على إعلان الوفاة

رغم إعلان وفاة المذيع الشاب صبحي عطري يوم 23 أبريل الحالي، إلا أن جثمانه لم يدفن حتى هذه اللحظة، لعدة أسباب كشف عنها شقيقه أيهم عطري الذي يتواجد حاليًا في دبي.

وكان صبحي عطري، من مواليد حلب بدولة سوريا ويقيم في دولة الإمارات، أعلنت وفاته في ألمانيا عن عمر ناهز 48 عاما، وجاءت المفاجأة أن الوفاة حدثت قبل ذلك بثلاثة أيام جراء سكتة قلبية، وهو نفس العمر غالبًا الذي مات فيه والده بالسكتة.

جنازة صبحي عطري

وقال أيهم عطري في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتخذ إجراءات قانونية حيال كل من روّج أخبارا كاذبة بشأن شقيقه الراحل، مشيرًا إلى أن أسباب تأخر عودة الجثمان من ألمانيا يتعلق ببعض الإجراءات حيث يوجد شقيقه الصغير هناك ويتعامل وفق القوانين والإجراءات المتبعة.

وأضاف شقيق صبحي عطري: وأنا هنا في دبي لمتابعة الموضوع لحين انتهاء أوراق الجهة المسئولة، ونتمنى وجود مساعدة فعلية وقوية لنقل الجثمان من ألمانيا.

صدمة الرحيل

وخلال اللقاء بكت ليلى أسعد، والدة صبحي، وأكدت أن قلبها يحترق يوميا وتتمنى عودة جثمانه من الخارج، واصفة رحيله عن الحياة بـ«صاعقة مستحيل أصدق.. كان مبسوط إنه مسافر، وقالي ماما أروح قولتله روح حبيبي».

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