كشف حقيقة مقطع فيديو متداول حول اقتحام منزل بالشرقية

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سيدة ووالدة زوجها بقيام قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بالشرقية باقتحام منزلهما والتعدي عليهما بالسب والضرب، واحتجاز إحداهما مجاملة لأحد الأشخاص.

عقب الفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ بتاريخ 11 يناير 2025، تقدم به مالك مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة المركز، يتهم فيه السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وزوجها، سائق توك توك، بالاستيلاء على مبلغ 1.5 مليون جنيه أثناء تحصيلهما إيرادات المزارع والمحلات الخاصة به.

تم ضبط السيدة وزوجها بناءً على قرار من النيابة العامة، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وأُخلي سبيل السيدة لاحقًا، بينما لا يزال زوجها قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات. كما تبين عدم صحة الادعاءات الواردة بمقطع الفيديو، حيث أقرت السيدة ووالدة زوجها بالكذب نكاية في مالك المكتب وللضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الشائعات وحماية المجتمع.