أخبار فلسطين ..استشهاد 19 بينهم أطفال ومعاقون وارتفاع نسبة البطالة إلى 68%

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مراسلها بأن 12 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال ثلاثة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ استشهد 6 فلسطنيين في قصف منزل و3 آخرين إثر قصف منزل أخر، كما استشهد 3 آخرين بينهم طفلتان جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جراء قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين.

كما استشهد فلسطيني من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب في مخيم البريج.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية مشيرًا، إن نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة في الربع الرابع من عام 2024 أظهرت ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من عام 2023.

وأشار الجهاز في بيان له نشرته «وفا» إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفاً في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفاً في عام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في عام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة بحوالي 18% في عام 2023.