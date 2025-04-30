«الأرصاد»: الأقمار الصناعية تكشف عن انخفاض شدة الرياح في بعض المناطق

كتبت: رحاب عبد الراضي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية، وذلك استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، والتي رصدت تأثير العاصفة الترابية التي تضرب البلاد وامتدت إلى العديد من المناطق والمدن بمختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن هناك انخفاضًا في شدة الرياح والرمال المثارة على القاهرة الكبرى ومناطق شمال البلاد، مع بدء تحرك المنخفض الجوي تدريجيًا نحو شرق البلاد وسيناء مع تقدم الوقت.

انخفاض شدة الرياح في بعض المناطق

ووفق توقعات الهيئة، فإن التحسن في الأجواء سيبدأ في شمال البلاد، بينما لا يزال شمال الصعيد تحت تأثير الرمال والأتربة المثارة، لكنها باتت أقل حدة مقارنة بما شهدته البلاد خلال الساعات الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

- القاهرة:

العظمى 33 درجة – الصغرى 17 درجة.

- الإسكندرية:

العظمى 22 درجة – الصغرى 15 درجة.

- مطروح:

العظمى 21 درجة – الصغرى 14 درجة.

- سوهاج:

العظمى 36 درجة – الصغرى 19 درجة.

- قنا:

العظمى 37 درجة – الصغرى 23 درجة.

- أسوان:

العظمى 40 درجة – الصغرى 23 درجة.