توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. متى تتحسن الأحوال الجوية؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يشهد غد الخميس 1 مايو 2025 طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

توقعات الـ72 ساعة المقبلة.. متى تتحسن الأحوال الجوية؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة غلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح والأمطار الخفيفة حتى يوم الاثنين الموافق 5 مايو.

درجات الحرارة الخميس 1 مايو 2025

وتأتي درجات الحرارة غدا الخميس كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 2 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 3 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.