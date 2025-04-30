إيقاف تشغيل المعديات النيلية في بني سويف بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إيقاف تشغيل معديات نقل الركاب عبر المجرى المائي لنهر النيل، كإجراء احترازي بشكل مؤقت، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، في ضوءعدم استقرار الأحوال الجوية، بسبب تداعيات منخفض جوي خماسيني

وقف المعديات النيلية في بني سويف

وكلف محافظ بني سويف، السكرتير العام اللواء حازم عزت بالتواصل وتكليف رؤساء الوحدات المحلية، بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بوقف المعديات الخاصة بنقل المواطنين بين ضفتي النيل بنطاق المراكز والمدن الواقعة على المجرى المائي للنيل، على أن يتم استئناف العمل بها عقب انتهاء العاصفة وتحسن الأحوال الجوية وعودتها لطبيعتها.

تعليق الدراسة بمدارس وجامعات بني سويف

وكان المحافظ أصدر أمس قراراً بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم، حفاظا على أمن وسلامة التلاميذ والطلاب من تداعيات العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد بسبب المنخفض الجوي الخماسيني.

استمرار أعمال المتابعة

وفي سياق آخر، عقدت غرفة عمليات الأزمات بمديرية تعليم بني سويف اجتماعها الدوري لمتابعة تطورات الحالة الجوية وتفعيل خطة الطوارئ داخل المنشآت التعليمية، حيث أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع المحافظ ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، وذلك لعرض أية مستجدات أولاً بأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق ما يصدر عن هيئة الأرصاد الجوية.