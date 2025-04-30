متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. طقس الخميس على القاهرة والسواحل الشمالية

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على بعض المناطق جاءت لتعكر صفو فصل الربيع، فبدلا من أن تصطبغ الأجواء بألوان الزهور، تلونت بالأصفر الرملي ومعها الترابية المهلكة لجهاز التنفس، الأمر الذي يجعل كثير من المواطنين يهتمون بمعرفة تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، ومتى تنتهي العاصفة الترابية بكافة الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء معتدل عل السواحل الشمالية الغربية.

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ما يعني أن العاصفة الترابية من المتوقع أن تنتهي خلال ساعات، لتكون الرياح غدا خالية من الأتربة.

هل تتأثر درجات الحرارة بسوء الأحوال الجوية

وأجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التساؤل حول هل تتأثر درجات الحرارة بسوء الأحوال الجوية أم لا، إذ تظل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من كل عام، فبالرغم من سوء الأحوال الجوية إذ يتسم فصل الربيع بالتقلبات الجوية الشديدة، إلا أن درجات الحرارة لم تستقر بشكل كبير.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى بالقاهرة تسجل غدا الخميس 26 درجة مئوية، والسواحل الشمالية تسجل العظمى بها 26 درجة، وجنوب سيناء تسجل العظمى بها 30 درجة مئوية، وشمال الصعيد 28 درجة وجنوب الصعيد 34 درجة.