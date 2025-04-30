مسار المنخفض الخماسيني في مصر.. محافظات ومناطق ضربتها العاصفة الترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مسار المنخفض الخماسيني بعدما وصلت العاصفة الترابية إلى عدد من المحافظات على مادر الليلة الماضية وساعات النهار اليوم، وفي طريقها إلى محافظات أخرى الآن، حتى تتخذ الجهات المعنية تتدابيرها.

مسار المنخفض الخماسيني في مصر

وعن مسار المنخفض الخماسيني في مصر، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تقدم الرمال المثارة إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تتقدم الى باقى الأنحاء من شرق البلاد مع تقدم الوقت، ليصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، أما السواحل الشمالية الغربية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ليصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك مناطق واسعة من شمال الصعيد وشرق البلاد تأثرت بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى صاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، وتجاوزت سرعات الرياح 60 كم/ساعة على بعض المناطق، لتسجل أسيوط والمنيا عاصفة ترابية بمستوى رؤية 300 متر، وبني السويف رمالا مثارة بمستوى رؤية 1000 متر، وطريق السويس رمالا مثارة بمستوى رؤية 1000 متر.

محافظات ومناطق ضربتها العاصفة الترابية

وعن المحافظات والمناطق التي وصلت إليها العاصفة الترابية، فهي مطروح وسيوة والسويس والمنيا وأسيوط وبني سويف، ليبدأ المنخفض الجوي في التحرك إلى شرق البلاد وسيناء مع تقدم الوقت، وحينها يبدأ تحسن حالة الطقس على شمال البلاد.