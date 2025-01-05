بعد انتهاء العاصفة.. أمطار تضرب هذه المحافظات لمدة 4 أيام على فترات متقطعة

كتبت: صفية النجار

أجواء ربيعية مستقرة تشهدها البلاد خلال هذه الساعات، عقب انتهاء العاصفة التربية التي أثرت على العديد من محافظات الجمهورية، إذ توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدلاً في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد انتهاء العاصفة.. أمطار تضرب هذه المحافظات

ورغم إنتهاء العاصفة الترابية إلا أن هناك عدة محافظات تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من اليوم اليوم الخميس وحتى الأحد، وخاصة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتشمل المحافظات الآتية: «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية».

وأضافت الأرصاد الجوية أن مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والأقاليم الأيام المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة اليوم الخميس 1 مايو 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 2 مايو 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 3 مايو 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 4 مايو 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.