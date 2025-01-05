اضطراب حالة الطقس ورياح وأمطار.. هل تنشط العاصفة الترابية مرة أخرى؟

كتبت: صفية النجار

تأثرت البلاد أمس بعاصفة ترابية شهدتها عدّة محافظات جنوب وغرب البلاد، بينما تأثرت السواحل الشمالية بتساقط أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة المنخفض الخماسيني الذي أثر على حالة الطقس، لذا يتساءل كثيرون هل تتجدد العاصفة الترابية مرة أخرى؟.

هيئة الأرصاد أجابت عن سؤال.. هل تتجدد العاصفة الترابية مرة أخرى؟، موضحة أنّ البلاد تشهد استقرارا نسبيا في حالة الطقس، حيث الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاط للرياح على فترات متقطعة، لكنها لن تصل إلى حد العاصفة الترابية.

وبحسب هيئة الأرصاد، يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس 1 مايو 2025

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والأقاليم كما يلي.