نائب محافظ المنيا يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز شبكات المرافق والرفع المساحي

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح مركز شبكات المرافق والرفع المساحي، التابع لمجمع الذكاء المكاني المتقدم بمحافظة المنيا، أجرى الدكتور نائب المحافظ زيارة ميدانية للمركز، تابع خلالها مدى جاهزية البنية الفنية والتقنية للمركز، تمهيدًا لبدء تشغيله الفعلي.

جولة تفقدية لمركز شبكات المرافق و الرفع المساحي

وخلال الزيارة، تم استعراض حزمة من الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال الكشف عن المرافق تحت سطح الأرض، والرفع المساحي عالي الدقة، ومن أبرزها أجهزة رادار اختراق التربة (GPR)، ومحطات الرصد المتكاملة، إلى جانب أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) ذات الدقة العالية.

رفع كفاءة الخدمات العامة

وأكد نائب المحافظ أن المركز يمثل نقلة نوعية في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية وتحديث قواعد البيانات المكانية بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية الدولة نحو تعميم منظومة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أهمية التكامل بين الكوادر البشرية المدربة والتقنيات المتقدمة التي يوفرها المركز، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والدقة في تنفيذ المشروعات وخطط التنمية على أرض المحافظة