محلل اقتصادي: هناك مؤشر على احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود

كتبت: أية محسن

قال المحلل الاقتصادي أحمد عزام، إن الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مؤشر على احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، وهو ما يعني تراجعًا عامًا في النشاط الاقتصادي، وانخفاض الطلب، وزيادة المخاطر أمام الاستثمارات والأسواق.

وأوضح عزام ، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الإشارة ليست مفاجئة تمامًا، بل تعود جذورها إلى تحركات اقتصادية بدأت منذ عام 2022، لكنها اليوم تأخذ منحنى أكثر حدة، مشيرًا إلى أن القراءة الأولية الحالية للنمو الاقتصادي قد تكون مشوهة جزئيًا نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية.

وأشار إلى أن اللهجة التصعيدية التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بالتوجه نحو فرض تعريفات جمركية صارمة، دفعت كثيرًا من الشركات إلى التوسع في الاستيراد خوفًا من ارتفاع الأسعار، مما أثّر على ميزان النمو الاقتصادي الحالي.

وأضاف أن القراءة الأهم ستكون في نهاية شهر مايو، وتحديدًا في 30 من نفس الشهر، حيث ستصدر البيانات التأكيدية الخاصة بالنمو المحلي الأمريكي، والتي ستُعتبر بمثابة المؤشر الحقيقي على ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي دخل فعليًا في حالة ركود أم لا.

