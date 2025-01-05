تناولها أثناء المذاكرة.. 4 أطعمة ومشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز

تناولها أثناء المذاكرة.. 4 أطعمة ومشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز

تناولها أثناء المذاكرة.. 4 أطعمة ومشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز

كتبت: إسراء عبد العزيز

مع اقتراب الامتحانات يبحث الطلاب عن أي وسيلة لتحسين التركيز وتقوية الذاكرة، لكن بدلًا من الاعتماد على المنبهات الضارة أو السهر المرهق، يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية أن تلعب دورًا فعّالًا في دعم الدماغ وتحفيز وظائفه، لذاخلال السطور التالية نوضح 4 أطعمة ومشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز، وفقًا لحديث الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية لـ "الوطن".

المذاكرة

4 أطعمة ومشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز

  • الماء عنصر منسي وغالبًا ما يتم إهمال شرب الماء أثناء المذاكرة، الجفاف حتى لو كان بسيطًا يؤثر على الانتباه والذاكرة قصيرة المدى، والحل هو الحفاظ على شرب كوب ماء كل ساعة، خاصة مع الوجبات أو خلال فترات التركيز الطويلة.

  • الشاي الأخضر يحتوي على كمية معتدلة من الكافيين ومادة L-theanine التي تعمل على تحسين التركيز مع تقليل التوتر، على عكس القهوة والشاي الأخضر يمنح استقرارًا في الطاقة الذهنية دون ارتفاع مفاجئ أو هبوط لاحق.

  • الشوفان الكامل الذي يعد مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، ما يوفر طاقة ثابتة للدماغ دون تقلبات في التركيز، لأنه غني بفيتامين B، الذي يساعد في تحسين وظائف الدماغ وتنظيم المزاج، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة مع ملعقة عسل أو زبدة فول سوداني صحية قبل المذاكرة.

  • الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو لا تقل عن 70% لأنها تحتوي على مادة الفلافانول التي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتساعد الشوكولاتة الداكنة على تحفيز إفراز الإندورفين، ما يمنح شعورًا بالتحفيز الذهني والتركيز.

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