تحذير من كوارث تهدد البنية التحتية في بريطانيا بسبب تغير المناخ

في ظل الكوارث المناخية الأخيرة، مثل فيضانات فالنسيا وحرائق لوس أنجلوس، حذر تقرير من لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، من أن البنية التحتية في بريطانيا، من سكك حديدية إلى إمدادات المياه والغذاء، باتت معرضة بشدة للخطر بسبب التغيرات المناخية.

وكشفت اللجنة أن التقدم في تنفيذ خطط التكيف مع عالم أكثر حرارة يسير إما ببطء شديد، أو في الاتجاه الخاطئ.

وأكدت رئيس لجنة التكيف، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، أن الآثار المدمرة لتغير المناخ تحدث الآن بالفعل، والأسوأ لم يأت بعد، لكن لا يبدو أن أحدًا يتعامل مع الأمر بالجدية المطلوبة، مشيرة إلى أن جهود الحد من تغير المناخ لا تقابل بخطوات كافية للتعامل مع آثاره المتصاعدة.

أرقام مقلقة بحلول 2050

أكثر من نصف الأراضي الزراعية الكبرى في إنجلترا، وربع المنازل، ونصف الطرق وخطوط السكك الحديدية، ستكون معرضة لخطر الفيضانات في 2050، كما أن الوفيات المرتبطة بالحرارة ستبلغ 10 آلاف وفاة سنويًا، كما أن التغير المناخي قد يؤدي إلى خسارة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا.

وأشار التقرير إلى أن بعض آثار تغير المناخ أصبحت حاضرة بالفعل، مثل تآكل السكك الحديدية بسبب الحرارة الشديدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما تسببت موجات الحر في تعطل مراكز بيانات داخل مستشفيات، ما أدى إلى إلغاء مواعيد طبية في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الصحة.

معاناة طلاب المدارس

وفي المدارس، يعاني الطلاب من أداء الامتحانات في ظروف شديدة الحرارة داخل الفصول، في مشهد يجسد تجاهل أزمة الغد التي أصبحت واقعًا اليوم، بحسب التقرير.