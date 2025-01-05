خالد البلشي: نحلم بمهنة حرة وعدالة أجور واحترام شيوخ المهنة

خالد البلشي: نحلم بمهنة حرة وعدالة أجور واحترام شيوخ المهنة

خالد البلشي: نحلم بمهنة حرة وعدالة أجور واحترام شيوخ المهنة

كتبت: أية محسن

أكد خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين تحلم بمهنة حرة تليق بالوطن والمواطن، وتسعى لتحقيق العدالة في الأجور، وتحسين أوضاع الزملاء، مع احترام الرموز وكبار الصحفيين الذين كان لهم الدور الأهم في بناء المهنة.

وقال «البلشي» خلال تغطية خاصة عن انتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدا، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، إن النقابة لا تنفصل عن أحلام مجتمعها، وتسعى لتكون جزءا من نهوض الوطن وتقدمه، مضيفا: «نحن لا نساوم على حرية الصحافة ولا على حقوق الزملاء، نحلم بمستقبل يليق بنا وبمهنتنا وبأجيالنا القادمة».

وأوضح أن احترام رواد الصحافة وتقديرهم جزء من أخلاقيات المهنة، وأن الحفاظ على الصحافة الحرة يعني الحفاظ على صوت المجتمع، مضيفا أن النقابة تمثل بيتا لكل الصحفيين، وليست حكرا على تيار أو اتجاه دون آخر.

وشدد البلشي على أن هذه المبادئ والأحلام ليست مجرد شعارات، بل التزام حقيقي يسعى لتنفيذه من خلال العمل المشترك مع الزملاء، والتفاوض بقوة لصالح الصحفيين وحماية حقوقهم في مواجهة التحديات.

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