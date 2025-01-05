تل أبيب تهدد النظام السوري وتحمله مسئولية حماية الطائفة الدرزية بالجولان المحتل

تل أبيب تهدد النظام السوري وتحمله مسئولية حماية الطائفة الدرزية بالجولان المحتل

تل أبيب تهدد النظام السوري وتحمله مسئولية حماية الطائفة الدرزية بالجولان المحتل

كتبت: أية محسن

رصدت دانا أبو شمسية مراسل القاهرة الإخبارية في الأراضي المحتلة، آخر الأوضاع في المنطقة، في تصعيد جديد يعكس توتراً متزايداً على جبهة الجولان، وقالت إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجه تهديدات مباشرة إلى النظام السوري، محمّلاً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامة أبناء الطائفة الدرزية في منطقة الجولان السوري.

وأشارت «أبو شمسية» خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه جاء في بيان صدر عن الوزير كاتس، توجّه فيه إلى ما وصفه بـ«الشارع الجولاني»، مؤكداً أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي «تماديات أو تجاوزات» من شأنها أن تمسّ بأبناء الطائفة الدرزية، معلناً أن إسرائيل مستعدة للتحرك الفوري لحمايتهم والدفاع عنهم.

وأضاف «كاتس» أن تل أبيب على تواصل دائم مع الطائفة الدرزية في الجولان، وتعمل على دعمهم في مواجهة ما وصفه بـالتهديدات المتصاعدة، ويأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن نقل مصابين من الدروز من داخل الأراضي السورية إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقّي العلاج، ما اعتبرته بعض الجهات تصعيدًا سياسيًا وإنسانيًا في آنٍ واحد.

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